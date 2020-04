Simona Halep fürchtet um ihren Rhythmus nach der Pause

Keine professionellen Tennisturniere vor den US Open? Simona Halep möchte dieses Szenario nicht ausschließen. Und gibt für sich selbst keine positive Rückkehr-Prognose ab.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 11.04.2020, 07:43 Uhr

© Getty Images Simona Halep braucht tendenziell etwas längere Trainingsphasen

Wimbledonsiegerin Simona Halep rechnet nicht mit einer baldigen Fortsetzung der Tennis-Tour. "Ich denke, es dauert länger als bis Juli. Wir hoffen auf die US Open. Aber auch sie sind sich nicht sicher, weil es New York gerade nicht gut geht", sagte die Rumänin im Eurosport Tennis Legends Vodcast.

Die ATP- und die WTA-Tour pausieren mindestens bis zum 13. Juli. Die US Open sollen Ende August beginnen. "In dieser Situation waren wir noch nie. Das wird neu für uns alle sein. Ich werde auf jeden Fall straucheln. Ich werde kämpfen müssen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Es ist die längste Zeit, in der ich keinen Schläger berührt habe", sagte Halep.

Halep kann Wimbledon-Titel erst 2021 verteidigen

Halep hat im vergangenen Jahr in Wimbledon ihren zweiten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert, muss auf ihre Titelverteidigung nach der Absage der diesjährigen Veranstaltung durch den All England Lawn Tennis Club allerdings bis mindestens 2021 warten. Seit Ende letzten Jahres arbeitet Simona Halep wieder mit Darren Cahill.

Dieter Kindlmann, aktueller Coach von Angelique Kerber, hielt in jenem Zusammenhang im Gespräch mit tennisnet fest, dass wohl jene SpielerInnen am besten aus der Pause kämen, die mit etwas Glück und Intuition auf die dann endgültige Länge der Unterbrechung getippt hätten. Da fiele auch die Motivation leichter, als wenn bereits mehrere, letztlich vergebliche, Anläufe unternommen worden sind.