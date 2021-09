Simona Halep installiert Adrian Marcu als neuen Trainer

Der Nachfolger von Darren Cahill ist gefunden: Simona Halep wird ab sofort mit Adrian Marcu zusammenarbeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2021, 05:59 Uhr

© Getty Images Simona Halep hat einen neuen Trainer gefunden

Es war eine äußerst überraschende Nachricht, die Simona Halep vor einer Woche in den sozialen Medien absetzte: Sie werde ab sofort nicht mehr mit Langzeitcoach Darren Cahill zusammenarbeiten, teilte die Rumänin mit. Überraschend kam die Trennung vor allem deshalb, weil Cahill die Rumänin an die Spitze der Weltrangliste sowie zum French-Open-Titel 2018 geführt hatte.

Die Suche nach einem neuen Trainer dauerte allerdings nicht allzu lange. Wie am Mittwoch bekannt wurde, stieß der Rumäne Adrian Marcu zum Team der Weltranglisten-15. hinzu. Halep hatte bereits 2013 mit ihrem Landsmann zusammengearbeitet.

Das Trainerteam der 30-Jährigen besteht ab sofort somit aus Marcu und Daniel Dobre, der Halep 2019 in Abwesenheit Cahills unter anderem zur Wimbledon-Trophäe gecoacht hatte. Die beiden werden die Rumänin schon beim in der kommenden Woche beginnenden WTA-1000-Turnier in Indian Wells betreuen.

Marcu erhofft sich von seinem Schützling indes einiges. "Ich erwarte von ihr, dass sie in der nächsten Zeit so gut wie möglich spielt und in eine sehr gute Form zurückkehrt. Ich möchte, dass sie so viele Spiele wie möglich gewinnt, damit sie in der Rangliste wieder nach oben klettern kann", teilte er der rumänischen Seite Hotnews mit.