Simona Halep - Scheidung nach nicht einmal einem Jahr

Simona Halep hat zuletzt mit dem Triumph in Toronto sportlich wieder auf sich aufmerksam gemacht. Privat läuft es für die Rumänin dagegen nicht gut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 17:53 Uhr

© Getty Images Simona Halep hatte auch bei den US Open wenig zu lachen

Das ging ja hurtig. Vor nicht einmal einem Jahr hat Simona Halep die interessierte Tenniswelt an ihrer Hochzeit mit dem Milliardär Toni Iuruc teilhaben lassen. Jetzt ist diese Ehe offenbar schon wieder Geschichte, wie Halep gegenüber rumänischen Medien bestätigte. Während es für Halep die erste Ehe war, hatte sich Iuruc schon vor der Liaison mit der Wimbledon-Siegerin von 2019 zweimal als Ehemann versucht.

„Toni und ich haben uns einvernehmlich entschieden, unsere eigenen Wege zu gehen“, so viel ist von Halep zu erfahren, die nach ihrem Turniersieg in Toronto als eine der Favoritinnen zu den US Open angereist war. Dort aber schon in Runde eins völlig überraschend gegen die Ukrainerin Daria Snigur verlor.

Halep wird seit ein paar Monaten von Patrick Mouratoglou trainiert. Der Sieg beim kanadischen WTA-Tour-1000-Turnier war der erste gemeinsame Erfolg dieser Paarung.