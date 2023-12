Simona Halep schöpft neue Hoffnung

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep kämpft weiterhin gegen ihre 4-jährige Dopingsperre und hat kürzlich gute Nachrichten erhalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 13:34 Uhr

© Getty Images Im Doping-Fall von Simona Halep gibt es neue Entwicklungen.

Im September dieses Jahres war die Rumänin Simona Halep aufgrund eines positiven Tests auf die verbotene Substanz Roxadustat, das die Anzahl der roten Blutkörperchen ähnlich erhöht wie EPO, und Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass von einem unabhängigen Gericht zu einer Dopingsperre von vier Jahren verurteilt worden.

Direkt nach dem Urteil kündigte die 32-jährige an, dagegen in Berufung zu gehen. Lange fühlte sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin ohne Möglichkeit, ihre selbst formulierte Unschuld zu beweisen. Der Gang vor das „Court of Arbitration for Sport“ (CAS) mit Sitz im schweizerischen Lausanne bot für sie die letzte Möglichkeit.

Kürzlich wurde nun bekannt, dass der Fall von Halep im Februar 2024 vor dem CAS verhandelt werden soll, was von der Rumänin via Instagram bestätigt wurde: „Das Schiedsgericht für Sport hat entschieden, dass die Anhörungen in meinem Falls zwischen dem 7. und 9. Februar 2024 stattfinden sollen. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, vor einem unabhängigen Gericht meine Unschuld darlegen und beweisen zu können. Viele Dank!“

Ob es für Halep eine Rückkehr auf die Damen-Tour geben wird, ist mehr als fraglich. In erster Linie dürfte es ihr um den Beweis ihrer Unschuld gehen, um ihren zweifellos großen Namen reinwaschen zu können.