Simona Halep setzt Comeback-Tour in Portugal fort

Simona Halep wird in der kommenden Woche beim WTA-125-Turnier in Oeiras an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 21:46 Uhr

© Getty Images Simona Halep schlägt in der kommenden Woche in Oeiras auf

Simona Halep wird ihre Comeback-Tour in der kommenden Woche beim WTA-125-Event im portugiesischen Oeiras fortsetzen. Die ehemalige Weltranglistenerste, die zuletzt aufgrund einer Dopingsperre pausieren musste, wird somit erstmals seit fast zwei Jahren wieder auf Sand aufschlagen.

Ihren bislang letzten Auftritt auf Asche absolvierte Halep 2022 bei den French Open in Paris, wo sie Qinwen Zheng in der zweiten Runde unterlag. 2018 hatte die Rumänin in Roland Garros ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt, ein Jahr später folgte der Triumph in Wimbledon.

In Oeiras wird Halep dank einer Wildcard am Start sein. In der Weltrangliste liegt die 32-Jährige aktuell nur mehr auf Position 1144. Bei ihrem bislang einzigen Auftritt nach ihrer Dopingpause präsentierte sich die zweifache Grand-Slam-Siegerin in durchaus ansprechender Form, unterlag Paula Badosa in Miami aber zum Auftakt in drei Sätzen.