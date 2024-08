Sinner beendet Zusammenarbeit mit Ferrara und Naldi

Wie der italienische Corriere dello Sport berichtet, hat der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus dem Doping-Fall die Konsequenzen gezogen und wird künftig nicht mehr mit seinem Athletik-Trainer Umberto Ferrara und seinem Physio Giacomo Naldi zusammenarbeiten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 16:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach dem bekannt gewordenen Doping-Fall verzichtet Jannik Sinner künftig auf die Dienste von Umberto Ferrara und Giacomo Naldi.

Nach der Trennung von seinem Entdecker und Förderer Riccardo Piatti begab sich Jannik Sinner nicht nur in die Hände der neuen Trainer Daren Cahill und Simone Vagnozzi, sondern arbeitete von diesem Zeitpunkt an auch mit Umberto Ferrara als neuem Athletik-Coach zusammen. Da Sinner zu diesem Zeitpunkt körperlich noch recht verletzungsanfällig war, kümmerte sich Ferrara neben dem Athletik-Training auch um zahlreich andere Belange des Südtirolers wie zum Beispiel den kompletten Ernährungsplan.

Als sich Sinner vor ca. einem Jahr in Casalecchio an seinem verletzten Knöchel behandeln ließ, lernte er dort den Physiotherapeuten Giacomo Naldi kennen, der seine Dienste auch beim italienischen Basketball-Euroleague-Team Virtus Bologna verrichtete. Ab diesem Zeitpunkt folgte Naldi dem Weltanglistenersten zu sämtlichen Turnieren.

In den letzten Wochen waren jedoch weder Ferrara noch Naldi in der Spielerbox bei den Matches von Sinner zu finden, die seitdem regelrecht aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Auch bei seinem kürzlichen Masters-Triumph in Cincinnati fehlte das Duo. Da Sinner die Schuld für den Doping-Fall einzig und alleine im leichtsinnigen Handeln seines Physiotherapeuten und der fehlenden Kontrolle des für viele Belange zuständigen Athletiktrainers sieht, hat der Australian-Open-Champion die Reißleine gezogen und erhielt vor kurzem die offizielle Entlastung durch das Urteil der ITIA. Wie es aber aktuell aussieht, scheint in dieser Causa womöglich wohl noch nicht das letzte Urteil gesprochen worden zu sein.