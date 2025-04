Sinner-Comeback mit Meldeliste für Masters in Rom bestätigt

Der Südtiroler Jannik Sinner führt die offizielle Meldeliste des ATP-1000er-Turniers in Rom an und wird somit, wie erwartet, unmittelbar nach Ablauf seiner dreimonatigen Sperre beim Masters-Event in seiner italienischen Heimat sein Comeback geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 07:58 Uhr

© Getty Images Wie erwartet wird Jannik Sinner beim Heim-Masters in Rom sein Comeback nach der dreimonatigen Sperre geben.

Bei Erscheinen der offiziellen Meldeliste für das ATP-Masters-Turnier in Rom hält sich die Überraschung in Grenzen, dass dabei ganz oben der Name des Südtirolers Jannik Sinner prangt. Die mit der Wada ausgehandelte Sperre aufgrund seines Clostebol-Falls endet unmittelbar vor dem Start des Turniers im Foro Italico, weshalb der dreifache Grand-Slam-Champion auch vor seinem Heimpublikum antreten wird.

Dass das Teilnehmerfeld in der italienischen Stadt auch neben dem local Hero keinerlei Wünsche offenlässt, unterstreicht die Tatsache, dass der Cut-Off der 79 Direktstarter bei Weltranglistenposition 78 liegt und der US-Amerikaner Reilly Opelka mit seinem Protected Ranking bei Position 33 den letzten Platz einnimmt. Bedeutet im Klartext, dass von den besten 120 Spielern der Welt keinerlei Absagen aus sportlichen, persönlichen Gründen oder aufgrund einer Verletzung vorliegt. Von den aufgelisteten 173 Spielern fehlt nur der Finne Otto Virtanen, der in der Weltrangliste aktuell auf Platz 129 gelistet ist.

Nachdem der Olympiasieger Alexander Zverev beim Sunshine-Double und in Monte-Carlo jeweils als topgesetzter Spieler ins Masters-Turnier ging, wird der Hamburger in der ewigen Stadt an Position 2 ins Rennen gehen. Weiters im Hauptfeld ist aus deutscher Sicht der Warsteiner Jan-Lennard Struff, der auf Rang 49 aufscheint. In die Qualifikation muss aktuell der Kempener Daniel Altmaier, der in der Alternate-Liste auf Position 6 aufscheint und somit auf sechs Absagen hoffen muss, um direkt ins Hauptfeld zu rutschen. Aus Österreich und der Schweiz sind laut Meldeliste keine Direktstarter im Hauptfeld vertreten.