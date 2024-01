Australian Open: Sinner freut sich auf Match gegen Djokovic

Nach seinem herausragenden Sieg im Viertelfinale gegen Andrei Rublev, trifft Jannik Sinner nun auf den 10-fachen Champion der Australian Open, Novak Djokovic. Bei einem anschließenden Interview nach seinem gewonnenen Match sprach Sinner über das kommende Halbfinale und seine Gedanken auf dem Platz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 18:57 Uhr

© Getty Images

Jannik Sinner konnte sich heute in drei Sätzen mit 6:4 7:6 (7:5) und 6:3 den Einzug ins Halbfinale in Melbourne sichern. Nun trifft er auf Djokovic, der nach anfänglichen Startschwierigkeiten seinen Rhytmus gefunden zu haben scheint. Eigentlich war das Spiel des jungen Südtirolers viel früher angesetzt. Doch durch das Dreisatz-Match von Coco Gauff und Marta Kostyuk und dem Spiel von Novak Djokovic und Taylor Fritz, sowie dem anschließenden Viertelfinale zwischen Aryna Sabalenka und Barbora Krejcikova wurde das Match zwischen Sinner und Rublev immer weiter nach hinten verschoben. Letzendlich konnte Sinner um kurz vor halb zwei Uhr am Morgen als Sieger die Rod Laver Arena verlassen.

"Ich spiele, bis das Match zu Ende ist", sagte Sinner lächelnd. "Wie ich auf dem Platz gesagt habe, spielt man bei einem Grand Slam im Viertelfinale, da ist die Zeit eigentlich egal. In meinem Kopf wusste ich, wenn ich gewinne, habe ich zwei Tage frei und kann mich erholen, auch wenn man möglicherweise sehr spät fertig wird. Aber in diesem Moment achtet man nicht auf die Uhr!" Außerdem fügte er hinzu: "Ich wusste, bevor ich auf den Platz ging, dass die europäische Zeit eine gute Zeit zum Zuschauen ist, also war das sicher wichtig. Natürlich war das Stadion für diese Zeit ziemlich voll, aber man weiß auch, dass viele Leute im Fernsehen zuschauen. Man kann also die Unterstützung spüren. Das ist wichtig."

Sinner: "Dafür trainere ich, um gegen die besten Spieler der Welt zu spielen"

Der 22-jährige stand noch nie im Halbfinale bei den Australian Open. Nun spielt er gegen die Nummer 1 der Welt und geht mit einem guten Mindset in das am Freitag stattfindene Halbfinale. "Ich freue mich darauf, um ehrlich zu sein. Es wird hart werden. Das weiß ich. Ich werde kontrollieren, was ich kontrollieren kann, nämlich 100% geben, die richtige Einstellung haben und um jeden Ball kämpfen. Und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt, oder? Mehr als das kann ich nicht tun. Es spielt keine Rolle, wer mein Gegner ist," erklärte der junge Sinner. Zudem fügte der 22-jährige hinzu: "Dafür trainiere ich, oder? Um gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Er (Djokovic) hat hier natürlich eine unglaubliche Bilanz, also ist es für mich ein Vergnügen, gegen ihn zu spielen, besonders in der Endphase des Turniers, wo die Dinge etwas interessanter sind."

