Sinner: "Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte"

Jannik Sinner startete mit einem souveränen Auftakt-Sieg in die Sandplatz-Saison. Nach dem Match gab der Italiener allerdings zu, dass er sich schon wohler auf Sand fühle, aber noch nicht da ist, wo er gerne sein möchte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 08:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Jannik Sinner startete ohne Probleme in die Sandplatz-Saison und beendete sein erstes Match in Monte-Carlo mit einem souveränen 6:1 und 6:2 Sieg gegen Sebastian Korda. Damit machte der Italiener seinen 23. Sieg des Jahres perfekt. Eine unglaublich beeindruckende Bilanz. Sinner und der Sandplatz waren in der Vergangenheit allerdings nicht die engsten Freunde. Letztes Jahr blieb der Weltranglistenzweite sogar titellos auf Asche. Sein bestes Ergebnis war der Halbfinal-Einzug in Monte Carlo. Nach seinem gewonnen Match gab Sinner zu, sehr glücklich über seinen Sieg zu sein, aber er gleichzeitig auch hoffe, seine Bewegungen zu verbessern und sich noch wohler auf dem Sandplatz-Belag zu fühlen.

Sinner: "Wenn man sich selbstbewusster fühlt, ist man auch körperlich stärker."

Auf die Frage, ob es dieses Jahr einfacher für den Grand-Slam-Champion auf Sand sei, antwortete dieser: "Ich würde nicht sagen, dass es einfacher dieses Jahr für mich ist, aber sicher habe ich mich vor allem physisch verbessert. Und auf dieser Oberfläche kann das eine Menge helfen." Weiter sagte der an zwei gesetzte des 1000-Master-Turniers: "Ich bin ein bisschen schneller geworden. Sicherlich bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte, aber wir werden versuchen, in den nächsten Tagen und Wochen darauf aufzubauen, damit ich mich noch wohler fühlen kann." Im heutigen Achtelfinale trifft der 22-jährige Sinner auf den Deutschen Jan-Lennard Struff.

Hier das Herren Einzel-Tableau der Herren