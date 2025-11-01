Sinner wünscht Zverev nach Abfuhr alles Gute: "Ich hoffe, es geht ihm bald besser"

Jannik Sinner hatte im Halbfinale des ATP Masters 1000-Turniers gegen einen sichtlich angeschlagenen Alexander Zverev keine Mühe. Nach dem Match wünschte der Südtiroler dem Hamburger eine schnelle Genesung.

von Redaktion/SID

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 20:40 Uhr

© Getty Images Für Jannik Sinner geht es am Sonntag um viel.

Alexander Zverev hat beim schnellen Wiedersehen mit Jannik Sinner eine bittere Klatsche kassiert und das Endspiel beim ATP-Masters in Paris verpasst. Der Weltranglistendritte unterlag dem Wimbledon-Champion aus Italien am Samstag chancenlos mit 0:6, 1:6 und musste die Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der französischen Hauptstadt begraben.

Der Deutsche hatte jedoch nicht nur mit der spielerischen Dominanz des vierfachen Grand Slam-Champions zu kämpfen. Beim Stand von 1:2 im zweiten Satz rief Zverev den Arzt und nahm aufgrund von Schmerzen im rechten Knöchel eine Tablette. Zudem wirkte der 28-Jährige nach seinem dramatischen Viertelfinal-Sieg über Daniil Medvedev vom Vortag platt.

Auf die angeschlagene Physis seines Gegners angesprochen, meinte Sinner nach dem Match: "Ich habe gesehen, dass er körperlich zu kämpfen hatte. Er hatte in den vergangenen Monaten einen sehr straffen Zeitplan", sagte Sinner über den Deutschen, der in seiner Profi-Karriere noch nie deutlicher verloren hat: "Ich hoffe, es geht ihm bald besser und er wird fit für Turin." Dort stehen ab dem 9. November die ATP Finals an.

Sinner selbst wird am Sonntag gegen Felix Auger-Aliassime nicht nur um den Titel in Paris spielen, sondern auch um die Rückkehr an die Spitze der ATP-Weltrangliste. Gewinnt der 24-Jährige das Masters an der Seine, löst er am Montag nämlich wieder Carlos Alcaraz ab.

