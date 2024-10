Six Kings Slam: Saudische Spielchen schon beendet?

Viele Monate wurde der Six Kings Slam im Vorfeld heiß diskutiert. Nun ist das gutdotierte Event bereits Geschichte. Und das eventuell für immer.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 10:58 Uhr

Für Jannik Sinner hat sich der Trip nach Riad gelohnt. Sechs Millionen Euro bekommt der Spanier als Sieger des „Six Kings Slams“ in Riad, dazu kommen noch weitere 1,5 Millionen Antrittsgage. Saudi-Arabien hat die Muskeln spielen lassen und damit ein klares Zeichen in die Tenniswelt gesendet: wenn wir wollen, dann können wir alles machen.

Für das Königreich, dass mit seinem Investmentfond PIF zunehmend mehr Einfluss auf die Touren nimmt, hatte das Event definitiv mehr politischen als sportlichen Wert. Die Frage, ob es eine Wiederholung des Treffens der führenden Spieler der Szene geben wird, ist daher durchaus fraglich. Die Botschaft ist gesendet. Vermissen würden es wahrscheinlich nur diejenigen, die davon finanziell profitiert haben. Also die auserwählten Spieler.

Keine Innovation beim Showturnier

Der Trailer im Vorfeld des Turniers, der eher an die Ankündigung eines neuen Serien Monuments erinnerte, versprach große Show und Innovation. Doch diese blieb an den drei Spieltagen aus. Gespielt wurde im klassischen Format. Und auch die Show im Rahmenprogramm brachte nichts, was länger in Erinnerung bleiben wird. Wozu auch, wenn es gar nicht darum ging, neue Maßstäbe zu setzen?

Trotzdem bleibt nun die spannende Frage, was die saudische Führung als nächsten Schritt plant. Kommt nun die direkte Übernahme? Reichen vorerst die Zusicherung eines eigenen Masters, das in den kommenden Jahren im Wüstenstaat starten wird? Klar ist: Sollten die entsprechenden Entscheider zum Entschluss kommen, dass ein weiteres Statement notwendig ist, dann ist eine Wiederholung denkbar.