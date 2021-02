Sloane Stephens spielt Australian Open nach Schicksalsschlag durch Corona

Die US-Open-Siegerin von 2017 Sloane Stephens hat gleich mehrere Schicksalsschläge wegen der Coronavirus-Pandemie zu verkraften. Die 27-jährige US-Amerikanerin verlor innerhalb weniger Wochen ihre Großmutter, ihre Tante und auch ihren Großvater wegen einer Covid-19-Erkrankung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2021, 16:24 Uhr

"Mein Großeltern waren meine größten Fans und vom Tennis besessen. Ich trage ihre Liebe jeden Tag mit mir", sagte Stephens. "Meine Familie feuert mich bei allem an, was ich tue. Meine Erfolge sind auch ihre Erfolge."

Sie war eine von 72 Spielerinnen und Spieler, die 14 Tage in strenger Quarantäne verbringen mussten, weil auf ihre Anflug nach Melbourne ein Covid-19-Fall aufgetreten war. Als Mitglied im WTA-Spielerinnenrat war sie an der Planung zum Comeback des regulären Tennisbetriebs nach der Spielpause im Frühjahr 2020 involviert.

Stephens: Hoffnung auf ein normales Leben

"Es ist toll zu sehen, wie sich die Dinge in Australien verbessern und es gibt mir Hoffnung, dass wir wieder ein normales Leben haben werden." Die ehemalige Nummer drei der Welt ist aktuell im WTA-Ranking auf Platz 40 zurückgefallen. Die Tennis-Saison 2020 beendete sie mit einer Bilanz von 4-11 in Matches. Die dritte Runde bei den US Open, wo sie an Serena Williams scheiterte, war ihr bestes Resultat.

Bei den Australian Open 2021 trifft sie in der ersten Runde auf die stets energisch auftretende Russin Yulia Putintseva. "Ich freue mich, wieder zu spielen. Ich habe hart an mir gearbeitet", sagte Stephens. "Ich will jedes Turnier gewinnen, an dem ich teilnehme. Deshalb bin ich hier. Auf dem Platz kann alles passieren."