Spanische Medien: Rafael Nadal wird erstmals Vater

Wie die spanische „Hola!“ berichtet, sollen Rafael Nadal und Ehefrau Xisca ihr erstes Kind erwarten. Der 22-malige Major-Champion hat sich dazu noch nicht geäußert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 12:57 Uhr

© Getty Images Rafa und Xisca sollen ihr erstes Kind erwarten - schreiben spanische Medien

Wenn es denn stimmt, dass Rafael Nadal und Xisca Perello nun auch bald Elternfreuden entgegen blicken, dann kann das natürlich nur der Beginn der Aufholjagd im Kreise der Big Four sein. Denn bis auf weiteres führt dort Roger Federer mit vier Kindern (zwei Mädchen und zwei Jungen), Andy Murray folgt mit drei, und auch Novak Djokovic durfte sich schon zweimal über Nachwuchs freuen.

Bestätigt hat der spanische Großmeister die von der Zeitschrift „Hola!“ in die Welt gesetzte Behauptung noch nicht. Vielleicht nutzt Nadal ja heute eine Ehrung in Palma de Mallorca, um Klarheit zu schaffen.

Sportlich geht es in wenigen Tagen in Wimbledon weiter. Schon in dieser Woche hat Nadal aber nach Angaben seines Onkels Toni auf Mallorca mit dem Training auf Rasen begonnen - im Mallorca Country Club in Santa Ponsa, wo kommende Woche das ATP-Tour-250-Turnier ansteht.