"Special Award" für Dominic Thiem bei der Sporthilfe Gala

Dominic Thiem wurde am Donnerstagabend in Wien bei der alljährlichen Sporthilfe Gala mit dem “Special Award” ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.10.2024, 08:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei der Sporthilfe Gala am Donnerstag in Wien

Großer Starauflauf am Donnerstagabend in Wien bei der Ehrung der österreichischen Sportler des Jahres 2024. Und mittendrin, ein letztes Mal als aktiver Tennisprofi: Dominic Thiem. Der 31-jährige Niederösterreicher bekam nicht nur von David Alaba den “Special Award” verliehen - Thiem empfing auch Video-Glückwünsche von drei seiner großen Rivalen auf der ATP-Tour: Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic.

“Das Tennis wird Dich schwer vermissen”, ließ etwa Federer ausrichten. “Unsere Freundschaft war mir auf der Tour immer wichtiger.” Dominic Thiem selbst freute sich natürlich über die Ehrung. “Es ist ein absoluter Traum, diese Preis zu bekommen.”

Thiem und Zverev mit Schaukampf vor den Erste Bank Open

Einmal wird der US-Open-Champion von 2020 ja noch bei einem ATP-Turnier an den Start gehen: ab dem 21. Oktober bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle. Schon am Sonntag vor Beginn der Matches des Hauptfeldes wird es indes schon ein Event geben, bei dem sich Thiem von seinen vielen Fans veranschieden wird. Unter anderem mit einer Ein-Satz-Exhibition gegen Alexander Zverev.

Laudator David Alaba wird dann übrigens auch in der Stadthalle erwartet. Weil er aufgrund seiner Knieverletzung noch nicht wieder in der Lage ist, bei Real Madrid in den Spielbetrieb einzusteigen. So hatte der Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft aber immerhin die Möglichkeit, erstmals an der Sporthilfe-Gala teilzunehmen - bislang stand er bei deren Terminen entweder beim FC Bayern München oder eben Real Madrid auf dem Feld.