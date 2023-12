Sperre für Tara Moore aufgehoben

Die Dopingsperre gegen die Britin Tara Moore ist aufgehoben worden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.12.2023, 16:56 Uhr

© GEPA Tara Moore

Das gab die International Tennis Integrity Agency (ITIA) vor wenigen Tagen bekannt. Zu dieser Entscheidung sei ein unabhängiges Gericht gekommen. Dasselbe gilt für die Chilenin Barbara Gatica.

Beide Spielerinnen waren am 27. Mai 2022 bzw. 17. Juni 2022 vorläufig gesperrt worden, nachdem bei sie im April 2022 im Rahmen des WTA-Turniers in Bogota positiv auf das anabole Steroid Boldenon (und Nandrolon im Fall von Moore) getestet worden waren.

Das Gericht stellte nun fest, dass kontaminiertes Fleisch, das die beiden Spielerinnen in den Tagen vor der Probenahme verzehrt hatten, die Quelle der verbotenen Substanzen waren, die in den Proben der Spielerinnen gefunden wurden. Und dass daher beide Spielerinnen kein Verschulden an ihren Verstößen trugen.

Die vorläufigen Sperren wurden aufgehoben - auch wenn Gatica aufgrund separater Verstöße im Rahmen des Tennis-Antikorruptionsprogramms weiterhin vom Tennis ausgeschlossen bleibt. Die ITIA hat alle Akteure zudem über die Risiken der Fleischkontamination in bestimmten Teilen der Welt informiert und wird dies auch weiterhin tun.

Moore selbst reagierte über die sozialen Medien vor allem über die Länge des Verfahrens enttäuscht. 19 Monate habe es nun gedauert, die Zeit sei für sie verloren; zudem ihr Ruf geschädigt, das Ranking futsch, ihre Lebensgrundlage dahin.

"Nach 19 Monaten haben mein Team und ich endlich eine Antwort bekommen, die wir schon von Beginn an wussten."