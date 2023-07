Springsteen in London: Roger Federer trifft den "Boss"

Roger Federer hält sich nicht nur im Rahmen des Wimbledon-Turniers in London auf. Er ist unter die Musiker gegangen - allerdings nur wortwörtlich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 17:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Twitter / @rogerfederer

Seit seiner Knie-Verletzung ist Roger Federer wohl nicht mehr "Born to Run", einen Abstecher zu einem Konzert von Bruce Springsteen hat er sich dennoch nicht nehmen lassen.

Der "Boss" hatte sich am 6. und 8. Juli im Londoner Hyde Park wieder mal die Ehre gegeben und Federer offenbar eingeladen. "Wenn der Boss anruft, antwortest du besser", schrieb Federer auf Twitter und veröffentlichte ein Foto der beiden, mit Springsteen und einem Federer-Racket als Gitarre in Position.

Federer hängte auch noch ein Video an, in dem ein älterer grauhaariger Herr vorausmarschierte, bei dem wiederum handelte es sich um Jon Bon Jovi.

Federer zuletzt schon bei Coldplay am Start

Federer scheint zuletzt sehr auf den Geschmack in Richtung Musik gekommen zu sein. Erst kürzlich stand er bei Coldplay in Zürich live auf der Bühne, allerdings nur, um den Rhythmus vorzugeben, ohne Gesangseinlage.

Wie es dazu kam? Er sei gefragt worden, habe gezögert, aber seine Tochter habe ihm den Ratschlag gegeben: "Man lebt nur einmal!"

Dem nicht genug: In Wimbledon traf Federer dann auch noch auf den "Rocket Man", Elton John persönlich.

Federer als Musiker: Erinnerungen an die One-Handed-Backhand-Boys

Wie es um Federers Gesangskünste steht? Ist nicht vollständig aufgeklärt. Vor einigen Jahren machte zumindest ein Video der "One Handed Backhand Boys" die Runde, in dem Federer, Grigor Dimitrov und Tommy Haas den Song "Hard To Say I'm Sorry" von Chicago trällerten - und das, ohne dass man als Zuhörer bleibende Schäden davongetragen hätte. Was wohl auch ein Verdienst von Autotune und dem Musikproduzenten David Foster war, dem Schwiegervater von Tommy Haas.

Sein Rhythmusgefühl abseits des Tennisplatzes hatte Federer zumindest schon mal beim interaktiven Bongospielen im Rahmen des Hopman Cups unter Beweis gestellt.