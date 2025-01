Stan Wawrinka: Bitte keine Vergleiche mit Andy Murray!

Stan Wawrinka, als dreimaliger Grand-Slam-Champion eine Legende vor dem Tennisherren, hat in einem Podcast mit Ex-Kollegen wie John Isner und Sam Querrey sein Licht wieder ordentlich unter den Scheffel gestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.01.2025, 08:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka und Andy Murray bei den French Open 2024

Was Andy Roddick im Grunde genommen alleine schafft, da gehen John Isner, Sam Querrey, Steve Johnson und Jack Sock halt im Quartett ran. Nämlich an einen unterhaltsamen Tennis-Podcast. „Nothing Major“ heißt das Produkt aus der kreativen Werkstatt der vier Ex-Profis. Und zumindest im Fall von Sock ist der Titel ja nicht gleich Programm - denn im Doppel hat Sock ja mehrere Grand-Slam-Turniere gewonnen.

Im Einzel dagegen braucht es schon hoch dekorierte Gäste, um das ganz große Major-Feeling auszupacken. Und so war vor ein paar Tagen Stan Wawrinka zu Gast. Melbourne 2014, Roland-Garros 2015 und dann auch noch Flushing Meadows 2016 - der große Stan hat sich an drei ikonischen Orten des Tennissports als Sieger verewigt. Das ist, ganz streng genommen, an einem mehr als Andy Murray, der ja zweimal in Wimbledon und einmal bei den US Open erfolgreich geblieben war.

Wawrinka - weit weg von Djokovic, Nadal, Federer?

Vergleiche mit Murray verbieten sich aus Sicht von Wawrinka aber, wie er nun eben bei „Nothing Major“ klar stellte. „Mich hat es gestört, wenn man von den „Big Five“ gesprochen hat. Oder wenn man mich in die Nähe von Andy Murray gerückt hat.“

Und weiter: „Ich bin viele Meilen davon entfernt von dem, was sie erreicht haben. Und für mich ist es ein wenig respektlos ihnen gegenüber und vor allem auch gegenüber Andy. Ich habe in meiner Karriere viel mehr erreicht als ich mir erträumt habe. Aber ich bin ganz weit weg von dem, was sie erreicht haben.“

Was aber kein Grund ist, das Tennisracket jetzt schon an den Nagel zu hängen. Auch wenn am Montag in Montpellier mit der Erstrunden-Niederlage gegen Arthur Cazaux der nächste Dämpfer gefolgt ist.