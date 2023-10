Stan Wawrinka: „Gebrochen und müde“

Die Anstrengungen seines Comebacks haben be Stan Wawrinka Spuren hinterlassen, wie die Schweizer Legende in einem Zeitungsinterview freimütig gestand.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 20:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stan Wawrinka braucht dringend eine Pause

Stan Wawrinka musste sich beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel schon am Montagabend verabschieden. Wawrinka schied gegen Alexander Shevchenko in zwei Sätzen aus - und kann das Ende der Saison wohl kaum erwarten.

„Für mich fühlt es sich so an, dass ich während der letzten paar Wochen sehr müde, ja, sogar gebrochen war“, erklärte der dreimalige Grand-Slam-Champion gegenüber einer Genfer Tageszeitung. „Nach Astana gab es zwei, drei Gelegenheiten, an denen ich wirklich arbeiten wollte, aber ich war einfach zu müde.“

Wawrinka mit großen Anstrengungen

Den Grund dafür hat Wawrinka parat. „Es kommt mir so vor, als würde ich nun für all die Bemühungen, die ich nach meiner Verletzung vorgenommen habe, bezahlen. Ich wollte wirklich auf ein bestimmtes Level zurückkommen. Und musste mich so hart als möglich dafür pushen.“

Der 38-jährige Schweizer liegt im Jahresranking, dem Race to Turin, auf Platz 49. In der Weltrangliste belegt Wawrinka Position 45.

Hier das Einzel-Tableau in Basel