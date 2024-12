Stan Wawrinka in Melbourne: Auf den Spuren von Novak Djokovic und Roger Federer

Vor zwei Tagen durfte sich Stan Wawrinka über deine Wildcard bei den Australian Open freuen. Die meisten Hauptfeld-Teilnahmen in Melbourne sollten dennoch schwer erreichbar sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.12.2024, 07:55 Uhr

© Getty Images Stand Wawrinka wird auch 2025 auf der Tour unterwegs sein.

Eines ist schon jetzt für 2025 sicher. Eine ATP Tour ohne Stan Wawrinka wird es so schnell nicht geben. Der 39-Jährige scheint noch lange nicht an das Karriereende zu denken und startet beim ersten Grand Slam des Jahres mit einer Wildcard im Hauptfeld der Australian Open. Das gaben die Veranstalter am Wochenende bekannt.

Es steht damit die 19. Teilnahme des Schweizer bevor, der sich damit Schritt für Schritt dem Rekord der meisten Hauptfeld-Teilnahmen beim „Happy Slam“ annähert. Denn aktuell können vier Spieler über mehr Erfahrung von Down Under berichten. Lleyton Hewitt und Feliciano Lopez haben in ihrer Karriere 20 mal am Turnier teilgenommen. Novak Djokovic kommt im Januar dann ebenfalls auf diese Anzahl.

Roger Federer mit den meisten Teilnahmen

Die meisten Teilnahmen hat Roger Federer, der ganze 21 Ausgaben der Australien Open mitprägen durfte, davon sechs als Sieger des Turniers. Stan Wawrinka, der im Jahr 2014 in Melbourne triumphieren konnte, müsste also bis 2027 dabeibleiben, um zu seinem Landsmann aufzuschließen.

Für Stan Wawrinka selbst wird diese Statistik am Ende jedoch zweitrangig sein. Viel mehr wird es dem 16-fachen Toursieger darum gehen, dass das aktuelle Ranking mit guten Ergebnissen wieder steigt. Denn zum Ende des Jahres steht Wawrinka auf Platz 161 in der Weltrangliste. Im vergangenen Juli fiel „Stan The Man“ aus den Top100 heraus.