Starke Lys erreicht zweite Runde der US Open

Eva Lys ist mit einem überzeugenden Sieg in die US Open gestartet und hat zum zweiten Mal die erste Runde gemeistert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 23:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys am Dienstag in Flushing Meadows

Die Hamburgerin setzte sich gegen die englische Qualifikantin Francesca Jones mit 6:0, 7:5 durch und bekommt es nun mit der Tschechin Linda Noskova (Nr. 21) zu tun.

Sie spüre eine gewisse "Erlösung und unglaubliche Freude", sagte Lys bei Sky: "Das Gefühl wird noch ein, zwei Tage anhalten." Bei den Matchbällen habe sie sich "ein bisschen in die Hose gemacht", gab sie zu. Schließlich hatte Lys Anfang August in der zweiten Runde des Turniers in Cincinnati gegen Madison Keys Matchbälle vergeben - und war noch ausgeschieden.

Gegen Jones erwischte Lys einen Traumstart, lag nach 24 Minuten dank zweier Breaks bereits mit 5:0 in Führung. Wenig später nutzte sie ihren ersten Satzball, unter Druck schlug Jones eine Vorhand ins Netz.

Im zweiten Durchgang hatte Lys dann anfangs einige Probleme mit ihrem Aufschlag und kassierte zwei Breaks. Sie meisterte diese Phase aber und fand schnell wieder zu ihrem Rhythmus.