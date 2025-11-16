Statistiken, die mit einer Prise Salz zu genießen sind

Bei dem vielen Zahlenmaterial, das im professionellen Sport erhoben wird, findet man meistens eine Statistik, die eine noch so schwache These untermauert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 23:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Félix Auger-Aliassime: Der beste Hallenspieler der letzten Dekade?

Wer während der vergangenen Tage die Matches in Turin intensiv via TV verfolgt hat, dem sind womöglich Sätze wie „Alex de Minaur ist der erfolgreichste Spieler der Saison auf Hartplatz“ oder auch: „Félix Auger-Aliassime ist der beste Hallenspieler der Letten Dekade“ zu Ohren gekommen. Dafür mag es statistische Beweise geben, aber die Anzahl der Matcherfolge ist dann doch etwas weniger wichtig als Siege bei großen Turnieren.

Wahr ist natürlich, dass Auger-Aliassime sieben seiner bislang acht Titel in der Halle gewonnen hat. Und da waren mit zweimal Basel und einmal Rotterdam auch drei 500er dabei. Abrede beiden wichtigsten Indoor-Veranstaltungen sind nun mal das 1000er in Paris und die ATP Finals. Da muss man gar nicht erst beginnen, „FAA“ in den Siegerlisten zu suchen.

Im Gegensatz etwa zu Alexander Zverev, der sowohl hier wie da jeweils zwei Championate holen konnte. Und wie sieht es in dieser Hinsicht eigentlich mit Novak Djokovic aus? Der ja abgesehen von seinen Exploits in Paris und bei den ATP Finals neuerdings auch 250er-Events in Athen gewinnt.

Alcaraz schlägt den „Jahrzehntbesten“

Und Alex de Minaur mag von den nackten Zahlen her betrachtet auf Hartplatz wunderbar unterwegs gewesen sein. Gereicht hat es aber nur zu einem Turniersieg in Washington. In einem Finale gegen Alejandro Davidovich-Fokina, das der Spanier mehr verloren als der Australier gewonnen hat. Bei den Australian Open, den US Open, in Indian Wells, Miami, Toronto, Cincinnati oder Shanghai hat es für den „Demon“ nicht einmal zu einer Finalteilnahme gereicht.

Man sollte diese Statistiken also, wie der Amerikaner sagt, mit einer Prise Salz nehmen. Und dem Augentest vertrauen: Die beiden besten Hartplatzspieler der Saison sind Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Punkt. Und diese beiden stehen sich heute zum Glück auch in Turin gegenüber. In der Halle. In der Alcaraz gestern den „Jahrzehntbesten" Auger-Aliassime ziemlich hergespielt hat …



