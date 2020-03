Stefanos Tsitsipas freut sich auf Davis-Cup: "Wir können große Dinge vollbringen"

Stefanos Tsitsipas wird diesen Freitag sein erstes Davis-Cup-Auswärtsspiel bestreiten. Die griechische Nummer eins freut sich auf das Duell mit den Philippinen und denkt, dass seine Teamkameraden von den Davis-Cup-Matches nur profitieren können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 13:25 Uhr

Stefanos Tsitsipas freut sich auf das Davis-Cup-Duell mit den Philippinen - und hat mit seinen Griechen einiges vor.

Noch vor wenigen Jahren bot der Tennissport in Griechenland ein tristes Bild: Vor allem bei den Herren spielte Griechenland eigentlich keine Rolle, die wenigen Spieler, die ab und an auf der ATP-Tour unterwegs waren, rangierten weit außerhalb der besten 200. Im Jahr 2018 dann aber ein Lichtblick für den Mittelmeerstaat: Einen Tag nach seinem 20. Geburtstag dringt Stefanos Tsitsipas in die Top-20 der ATP-Weltrangliste ein - der Beginn eines Erfolgslaufs. Mit April 2019 spielte sich der junge Grieche erstmals in die Top-10, die er bis heute auch nicht mehr verlassen sollte. Und just zum Jahresende setzte er 2019 seiner bislang besten Saison die Krone auf und gewann die Nitto-ATP-Finals in beeindruckender Manier.

Wenige Monate zuvor wurde dem jugen Mann aus Athen die Ehre zuteil, sein Debut für das griechische Team beim Davis-Cup zu feiern. Damals fand in seinem Heimatland ein regionales Europe-III-Event statt. Nun, rund ein halbes Jahr später, begibt sich Stefanos Tsitsipas auch auf seine erste Reise mit dem griechischen Team. Von Dubai geht es für den 21-Jährigen direkt weiter auf die Philippinen, wo am 6. und 7. März der Länderkampf über die Bühne gehen wird. Es ist nach dem ATP Cup im Jänner diesen Jahres erst das zweite Antreten Tsitsipas´ mit dem griechischen Team.

Der Davis Cup ist ein Event, auf das sich der Grieche bereits sehr freut, hat er doch bei seinem ersten Auftritt durchaus positive Erfahrungen gemacht: "Im vergangenen September war mein erster Auftritt bei einem Davis-Cup-Duell. Es hat mir wirklich gefallen. Ich war überrascht, wie sehr es mir gefallen hat. Für mein Land zu spielen, nicht so sehr für mich selbst. Ich habe versucht, da draußen zu spielen und mein Bestes zu geben", zitierte die offizielle Davis-Cup-Homepage Tsitsipas.

Stefanos Tsitsipas klare Nummer eins

Stefanos Tsitsipas wird es auch sein, dem die Hauptverantwortung für eine erfolgreiche Davis-Cup-Reise zuteil wird - zwischen ihm und dem zweitbesten Griechen klafft nämlich eine deutliche Lücke. Michael Pervolarakis ist nämlich erst auf Platz 424 der ATP-Weltrangliste zu finden. Auch der Bruder von Stefanos, seines Zeichens Nummer 1169 der Welt, wird Teil des griechischen Team sein. Die beiden Brüder waren zuletzt auch häufiger in den Doppel-Draws der ATP-Tour zu finden, sowohl in Rotterdam als auch in Marseille war aber jeweils in Runde eins Endstation.

Obwohl zwischen Nummer eins und zwei bei den Griechen ein deutlicher Qualitätsunterschied festzustellen ist, traut Stefanos Tsitsipas dem Team einiges zu: "Ich habe eine ausgesprochen gute Chemie mit den Jungs. Ich bin wirklich der Meinung, dass wir große Dinge vollbringen können, wenn Michail weiterhin besser wird, mein Bruder weiterhin besser wird, wenn sie die Chance bekommen, gegen Topspieler anzutreten. Das wird ihnen ein besseres Verständnis geben, wie Tennis funktioniert. Ja, ich freue mich wirklich auf das Match."

Auf ein Duell mit einem Topspieler dürfen sich Michail Pervolarakis und Petros Tsitsipas auf den Philippinen aber nicht erwarten, die philippinische Nummer eins, Jeson Patrombon, ist nämlich erst auf Platz 1417 der Weltrangliste zu finden. Die Griechen werden also als klare Favoriten in ihr Davis-Cup-Duell mit den Philippinen gehen - und das nicht nur, weil sie den Weltranglisten-Sechsten, Stefanos Tsitsipas, in ihren Reihen haben.

