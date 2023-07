Stefanos Tsitsipas zerstört Murrays Wimbledon-Träume

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) hat die dritte Runde in Wimbledon erreicht. Er schlug Lokalmatador Andy Murray in fünf engen Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 19:19 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas gewann den Zweitrunden-Clash mit 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3) und 6:4. Und zerstörte damit die Hoffnungen von Murray und ganz Tennis-Großbritannien, dass da noch was Großes gehen könnte für den Sieger der Jahre 2013 und 2016.

Murray hatte seine Tennissaison voll auf Wimbledon ausgelegt, hatte mehrfach davon gesprochen, sich hier die größten Chancen auf einen guten Lauf auszurechnen. Mit zwei Turniersiegen bei Challenger-Events ging die Rechnung fast auf - allerdings verpasste er eine Setzung in Wimbledon knapp. Und hatte mit Tsitsipas nun eben früh einen harten Brocken vor sich.

Und es sah lange danach aus, als könne er ihn aus dem Weg räumen: Murray war am Donnerstagabend vor Toreschluss mit 2:1-Sätzen in Führung gegangen, hatte einen Schreckmoment, als er beim Satzball wegrutschte, laut aufjaulte und sich an die Leiste griff, weggesteckt. Schreckmoment deshalb, weil die Leiste nun mal in der Hüftgegend beheimatet ist, und dort ist Murray ja mit einem künstlichen Bausatz ausgestattet. Murray aber schüttelte sich kurz und holte mit einem Service-Winner den Satzvorsprung.

Tsitsipas lässt bei eigenem Aufschlag nichts mehr zu

Auch in der Fortsetzung bespielte Murray das Publikum - und umgekehrt, einzig das Break wollte nicht gelingen. Im Tiebreak dann war Tsitsipas stabiler. Er schaffte dann auch das entscheidende Break zum 2:1 im fünften Satz. Und kam selbst nicht mehr in Gefahr. Stark: Beide Spieler gaben insgesamt nur ein Mal ihren Aufschlag ab - Murray das eine Mal zu viel.

Fast zeitgleich verlor auch Murrays Landsmann Cameron Norrie, die Nummer 12 des Turniers, gegen Christopher Eubanks mit 3:6, 6:3, 2:6 und 6:7 (3).

Tsitsipas trifft in Runde 3 auf Laslo Djere.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon