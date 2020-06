Steffi Graf feiert Geburtstag - ein Rückblick in Bildern

Heute feiert Steffi Graf ihren 51. Geburtstag. Wir haben ein wenig in unserem Fotoarchiv gekramt und die Jubilarin mit einigen Weggefährten noch einmal ins rechte Licht gerückt.

© GEPA Pictures Happy Birthday, Steffi!

Es gab Zeiten im Frauentennis, da stand die Siegerin der großen Turniere im Grunde schon beim Blick auf das Tableau fest: Fand sich der Name "Steffi Graf" im Raster, konnten sich die deutschen Tennisfans grundsätzlich entspannt zurücklehnen und den unvermeidlich einsetzenden triumphalen Verlauf des Events feiern. 22 Grand-Slam-Turniere waren es am Ende der grandiosen Karriere von Graf, der erste (1987) ebenso in Paris wie der letzte (1999 im unvergessenen Finale gegen Martina Hingis). Sieben Siege alleine in Wimbledon unterstreichen die herausragende Stellung von Steffi Graf in der Tennisgeschichte - wie auch der Umstand, dass sich die deutsche Legende nach Ende ihrer Karriere immer rarer gemacht hat. Wir feiern also aus der Distanz, mit herzlichen Wünschen und ein paar Erinnerungsbildern ...