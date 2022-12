Still und starr ruht die Challenger-Tour - ausnahmsweise

Irgendwann muss auch die ATP-Challenger-Tour eine Pause einlegen. Und zwar jetzt. Eine kleine Bilanz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.12.2022, 11:48 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat 2022 vier Titel auf der Challenger-Tour gewonnen

Wie? Kein Challenger-Turnier in dieser Woche? Nicht einmal im italienischen Forli, wo gefühlt 28 Events auf dem zweithöchsten Level des professionellen Tennissports ausgetragen wurden (in Wahrheit waren es „nur“ sechs - den letzten gewann Lorenzo Musetti)? Nein - in der laufenden Woche ruht der Spielbetrieb. Zumindest wenn es darum geht, Punkte für die ATP-Weltrangliste zu sammeln.

Zeit, eine Bilanz zu ziehen.