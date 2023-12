Struff Comeback-Spieler des Jahres der ATP

Große Freude bei Jan-Lennard Struff: Der Tennisprofi aus Warstein ist der Comeback-Spieler des Jahres der ATP. Ausgewählt wurde der 33-Jährige von seinen Kollegen auf der Tour.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 19:09 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff setzte sich bei der Wahl vor Alexander Zverev und Dominik Koepfer durch.

Er erhielt dabei mehr Stimmen als Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, der Furtwanger Dominik Koepfer und der Franzose Gael Monfils. "Ich bin sehr, sehr glücklich und aufgeregt, die Auszeichnung Comeback-Spieler des Jahres 2023 zu gewinnen. Ich war zusammen mit Sascha, Domi und Gael nominiert, die den Preis meiner Meinung nach für ihre Saisons ebenfalls verdient hätten, also herzlichen Glückwunsch dazu", sagte Struff.

Der langjährige Davis-Cup-Spieler hatte die Spielzeit als 167. der Weltrangliste begonnen und kletterte zeitweise bis auf Platz 21 hoch. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich von außerhalb der Top-150 so schnell in die Top-30 aufsteigen würde", sagte Struff: "Es war verrückt, wie schnell es ging." Er erreichte beim Masters in Madrid und beim Rasenturnier in Stuttgart jeweils das Finale, verpasste aber seinen ersten Turniersieg auf ATP-Level.

Die Vorauswahl der Nominierten hatten internationale Tennis-Journalisten getroffen.