Super Bowl: Serena Williams wirbt für sich selbst - ein bisschen

Unter den vielen Werbespots beim diesjährigen Super Bowl wird auch einer mit Beteiligung von Serena Williams zu sehen sein. Die US-Ikone wirbt für ein Unternehmen, an dem sie selbst Anteile hält.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 16:22 Uhr

© Getty Images Serena Williams wird beim Super Bowl präsent sein

Grundsätzlich muss man sich um Serena Williams´ finanzielles Auskommen nach Beendigung ihrer Karriere keine Sorgen machen. Abgesehen vom erspielten Preisgeld von knapp 95 Millionen US Dollar sind während der letzten beiden Dekaden ja auch noch beeindruckende Summen an Sponsorengeldern auf das Konto der 23-maligen Major-Gewinnerin geflossen.

Was Serena aber nicht davon abhält, in die Zukunft zu investieren. Wie Bloomberg berichtet, hält die mittlerweile 40-Jährige Anteile an mindestens vier Start-Ups als Investorin Anteile: Impossible Foods Inc., Daily Harvest Inc., Noom Inc. - und Tonal Systems Inc.. Letzteres ein Unternehmen, das Fitnessgeräte für zuhause anbietet.

Serena Williams in Weltrangliste weit hinten

Und für Tonal Systems wird Serena Williams, in der aktuellen WTA-Weltrangliste nur noch auf Position 247 klassiert, am Sonntag während der TV-Übertragung von Super Bowl LVI zwischen den Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals in einem Spot werben.

Mit ihrer über Jahre erarbeiteten Popularität ist der Werbeauftritt 2022 natürlich nicht der erste für Serena. Zuletzt war sie 2019 in einem Spot für Bumble zu sehen.