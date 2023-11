"Super-Tour": Steht der Tennissport vor einer Zeitenwende?

Auf den Tennissport könnte mit der Gründung einer "Super-Tour" eine Zeitenwende zukommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2023, 18:44 Uhr

© Getty Images Steht der Tennissport vor einem radikalen Umbruch?

Der Tennissport könnte in mittelfristiger Zukunft ein völlig neues Gesicht bekommen. Wie Sportjournalist Jon Wertheim auf X (ehemals Twitter) andeutete, soll sich derzeit eine "Super-Tour" in Planung befinden. Diese würde sowohl die ATP als auch die WTA grundlegend verändern.

Offenbar streben die vier Grand-Slam-Events bei den Männern den Erwerb den neun ATP-Masters-1000-Turniere an, um eine eigene - aus 14 Turnieren bestehende - "Super-Tour" zu gründen. Das 14. Turnier soll dabei in Saudi-Arabien stattfinden. Demnach blieben der ATP auf höchster Ebene nur mehr die 500er- und 250-Events sowie die ATP Finals. Bei den Frauen ist dem Vernehmen nach ein ähnliches Konzept in Planung.

Allerdings sind, so Wertheim, für die tatsächliche Umsetzung dieses Vorhabens noch viele Hürden zu überwinden. Von offizieller Seite gibt es bislang noch keine Stellungnahme zu den Gerüchten.