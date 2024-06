Superfan Zoe Bai - Von Hongkong nach Halle

Zoe Bai reist 14 Stunden nach Ostwestfalen, um ihr Idol Andrey Rublev anzufeuern.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 22:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© TERRA WORTMANN OPEN/Valentin Diehl Zoe Bai reist für Andrey Rublev um die Welt

Von Hongkong über die Zwischenstopps Doha und Berlin hinein ins Tennisspektakel von Halle: Zoe Bai hat wahrscheinlich von allen TERRA WORTMANN OPEN-Fans die längste und aufwändigste Anreise zur 31. Turnierauflage hinter sich. „Es war schon anstrengend. Aber ich bin begeistert von Halle, von der Atmosphäre hier, von der Besonderheit des Turniers abseits der großen Metropolen“, sagt Bai, die allein 14 Stunden im Flugzeug saß und danach mit der Bahn aus der deutschen Hauptstadt zum ATP 500er-Rasenklassiker fuhr.

Einem Spieler allerdings gehört die beinahe alleinige Gunst der jungen, sympathischen Frau aus Hongkong im Herrentennis – dem Weltranglisten-Sechsten Andrey Rublev. „Er ist so ein netter, sympathischer, inspirierender Typ. Ein wunderbarer Mensch“, sagt Bai, die auf der Anlage auch mit einem T-Shirt der „Rublev Foundation“ erschienen ist. Die Stiftung des 26-Jährigen – Motto: „Play for the Kids“ - kümmert sich weltweit um Kinder, die in Not geraten sind.

Nächster Stop: Wimbledon

Zum größten Bedauern der Besucherin aus Asien endete Rublevs Gastspiel bei den 31. TERRA WORTMANN OPEN schon am Dienstagnachmittag mit der Auftaktniederlage gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Am Montag hatte Rublev an der Seite von Alexander Zverev auch im Doppel verloren, bei dem Match auf Court 1 saß Bai sogar in der Loge des Top Ten-Stars. „Ich habe ihn schon bei vielen Turnieren getroffen, auch bei einem Exhibition-Wettbewerb in Hongkong oder beim Masters in Shanghai.“

Nächster Stopp für den unternehmungslustigen Superfan ist nun London, der Saison-Höhepunkt in Wimbledon. Bai hofft, irgendwie an Tickets zu kommen. Ist aber auch darauf vorbereitet, sich stundenlang in die berühmte „Queue“ einzureihen – die Schlange in London SW19. „Es wäre ein Traum, Andrey auch in Wimbledon spielen zu sehen.“