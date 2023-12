Iga Swiatek macht sich über Karriereende Gedanken

Iga Swiatekwar gerade zum Schluss der Saison 2023 wieder das Maß der Dinge im Frauentennis. Wie lange die Polin aber noch als Tennis-Profi aktiv sein wird? Darüber hat die Nummer 1 der Welt durchaus schon nachgedacht.

zuletzt bearbeitet: 20.12.2023, 21:15 Uhr

Mit gerade einmal 22 Jahren ist Swiatek bereits vierfache Grand-Slam-Siegerin und stand bereits über 80 Wochen lang auf Platz 1 der Weltrangliste, dennoch hat sie schon darüber nachgedacht, wie lange ihre Karriere als Profi-Tennisspielerin dauern wird.

Swiatek will es zu Ende bringen

"Ich habe darüber nachgedacht, aber ich gebe zu, dass sich die Antwort auf diese Frage tatsächlich ein wenig ändert. Und damit weiß ich nicht, wie müde ich von der Natur bin. Ich gebe zu, dass ich das nicht allzu sehr analysiere, weil ich nicht weiß, in welcher Situation ich zum Beispiel in fünf oder zehn Jahren sein werde."

Konkrete Sorgen, dass sie Polin allerdings allzu schnell das Racket an den Nagel hängt, müssen sich die Swiatek-Fans aber nicht machen: "Es ist wirklich schwer vorherzusagen. Ich bin ein Mensch, der gerne zu Ende bringt, was er anfängt, also werde ich wahrscheinlich noch lange Zeit spielen. Aber wie gesagt, Menschen ändern sich, Lebenswege sind unterschiedlich, und man weiß nicht, was in 10 Jahren passiert. Deshalb denke ich überhaupt nicht darüber nach. Im Moment konzentriere ich mich darauf, morgen ein gutes Training zu absolvieren", sagte Swiatek gegenüber "Grupa PZU".