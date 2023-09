Swiatek: "Schwierig in Ruhe zu leben“

Während ihres steilen Aufstiegs ist Iga Swiatek auch dafür bekannt geworden, dass sie offen über ihre permanente Zusammenarbeit mit Mentaltrainern gesprochen hat. Und diese haben auch weiterhin viel Arbeit mit der Polin. Denn wirklich glücklich scheint sie nicht zu sein.

© Getty Images

Swiatek sagte in einem Interview mit dem „Tennis Magazin“, dass es für sie "schwierig" geworden ist, "in Ruhe und Frieden zu leben", da die Menschen sie überall erkennen, egal wo sie auch hingeht. Die 22-jährige hat seit dem Rücktritt von Ashleigh Barty im März 2022 deren Rolle im Frauentennis weitestgehend eingenommen. Swiatek, vierfache Grand-Slam-Siegerin, beschreibt ihre Situation so: "Die Leute erkennen mich fast überall. Es ist schwierig für mich, in Ruhe zu leben", so die Polin in dem Interview

Bei den US Open in New York konnte Swiatek ihren Titel nicht verteidigen und verlor auch die Weltranglistenführung an Aryna Sabalenka. Zum ersten Mal seit April 2022 steht eine andere Spielerin als Swiatek auf Platz 1 der Weltrangliste.

Dazu sagt die Polin: "Aber ich bleibe bei meiner Einstellung: Wenn ich hart arbeite, mich weiterentwickle und meinen Job mache, werde ich viel mehr Chancen haben zu gewinnen, meine Ziele zu erreichen und nicht zu verteidigen. Der Weg dorthin ist, mich ständig auf meine hohen Standards zu konzentrieren und von den Besten in diesem Sport und von meinem Team zu lernen."