Tapfer gekämpft, aber chancenlos: Kerber unterliegt Swiatek

Angelique Kerberfing in ihrem Einzel stark an gegen Iga Swiatek im Finale des United Cup. Doch letztlich musste die Deutsche akzeptieren, dass die Nummer 1 der Welt (noch) eine Nummer zu groß für sie ist. 3:6 und 0:6 unterlag Kerber im Auftakteinzel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2024, 08:59 Uhr

© Getty Images Kerber_Finale_UnitedCup

Im ersten Satz hatte die Deutsche gut begonnen und lange sehr gut gegen die Nummer 1 der Welt mitgehalten. Das entscheidende Break gelang Swiatek dann aber beim Stand von 4:3 aus ihrer Sicht. Bei einem 0:40 konnte Kerber zwar noch einmal auf 30:40 verkürzen, mit einem Vorhand-Winner auf die Linie holte sich Swiatek dann aber das Break zum 5:3, genau wie kurz danach den ersten Satz mit 6:3.

Keinen Zugriff mehr in Satz zwei für Kerber

Im zweiten Satz ging Kerber schnell die Luft aus. Ihr fehlte immer mehr die Präzision und Swiatek schenkte ihr auch nicht mehr den einen oder anderen leichten Fehler. So lag die Deutsche schnell mit 0:3 hinten und erholte sich nicht mehr von diesem Rückstand. Auch ihr Aufschlag wurde immer deutlicher zu einem Problem. Kerber schaffte es nicht, mit dem Service in die Offensive zu gelangen und war in fast jedem Ballwechsel in der Defensive.

Swiatek nutzte das gnadenlos aus, spielte ihre Returns immer aggressiver und gewann den zweiten Satz und damit das Match ungefährdet nach einer Stunde und zehn Minuten mit 6:3 und 6:0.

Nun muss Alexander Zverev gegen Hubert Hurkacz im zweiten Einzel gewinnen, wenn das deutsche Team noch eine Chance auf den Titel beim United Cup haben will.