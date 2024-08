Tatjana Maria scheitert in Monterrey früh

Tatjana Maria hat kurz vor den US Open einen Dämpfer hinnehmen müssen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 08:52 Uhr

© Getty Images Läuft gerade nicht so gut für Tatjana Maria

Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterlag beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey der Chinesin Wang Xiyu in der ersten Runde mit 0:6, 3:6. Ab Montag steht in New York der letzte Grand Slam des Jahres an.

Nach ihrer Erstrundenniederlage bei den Olympischen Spielen in Paris war Maria bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour auch beim Turnier in Toronto vor zwei Wochen an ihrer Auftakthürde gescheitert und hatte gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk verloren.