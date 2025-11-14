Taylor Fritz: Und wieder nicht der große Durchbruch!

Auch 2025 war Taylor Fritz kein großer Titel vergönnt. Ob sich das in naher Zukunft ändert?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 15:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Auch in Turin ist es für Taylor Fritz nicht nach Wunsch gelaufen

Das Knie hat bei Taylor Fritz seit Wimbledon also nicht gescheit mitgespielt, so hat wes der US-Amerikaner nach seiner Niederlage gegen Carlos Alcaraz schon am Dienstag formuliert. Da konnte Fritz noch nicht ahnen, dass seine Spielzeit 2025 schon zwei Tage später zu ihrem Ende kommen würde. Die Niederlage gegen Alex de Minaur hatte Fritz sicherlich nicht eingepreist, schon gar nicht in der Halle. Auch wenn das Head-to-Head gegen den Australier davor ausgeglichen war.

Ganz zu retten war die Saison ohnehin nicht mehr für Taylor Fritz, auch wenn sich ein Triumph bei den ATP Finals natürlich gut gemacht hätte. Was allerdings aufgrund der Ausgangssituation - siehe unter anderem die Situation mit dem Knie - ohnehin nicht wahrscheinlich war. Ganz zu schweigen von der Überform von Titelverteidiger Jannik Sinner, der ja im letztjährigen Endspiel gegen Fritz keine Probleme hatte.

Fritz mit nur zwei 250er-Titeln

Quintessenz aber: 2025 ist bei Taylor Fritz kein großer Titel dazugekommen. Ein Grand-Slam-Championat sowieso nicht. Aber auch bei den 1000ern reichte es für Fritz nicht einmal zu einer Finalteilnahme. Und so bleiben lediglich die zwei 250er-Coups in Stuttgart und Eastbourne hängen, beide auf Rasen, wo Taylor Fritz dann in Wimbledon ja auch noch das Halbfinale erreicht hat.

Ob der mittlerweile 28-Jährige aber der erste Kandidat nach Sinner, Alcaraz und Djokovic ist, der als nächster Spieler einen Major-Titel holt? Vor einem Jahr hatte es fast danach ausgesehen. Stand jetzt deutet aber wenig darauf hin, dass der ganz große Durchbruch im nächsten Jahr kommen könnte. Und die nächste Generation mit Ben Shelton, Jakub mensik oder Joao Fonseca hat sich schon in Position gebracht.



