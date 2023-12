Team Sinner räumt bei den ATP-Auszeichnungen ab

Darren Cahill und Simone Vagnozzi wurden zu den Coaches der Saison 2023 auf der ATP-Tour gewählt. Die beiden kümmern sich gemeinsam um Jannik Sinner. Der am Donnerstag auch zum meistverbesserten Spieler gewählt wurde.

© Getty Images Darren Cahill (rechts) ist einer der großen Bessermacher im Tennis

Als einigermaßen ambitionierter, wiewohl desillusionierter Hobbyspieler hat man ja manchmal das Gefühl: Wenn einen jemand in Windeseile besser machen könnte, dann doch ganz gewiss Darren Cahill. Der Australier, der sowohl auf der ATP- wie auch auf der WTA-Tour (mit Simona Halep) als Trainer große Erfolge gefeiert hat, gilt als einer der großen Bessermacher im Tenniszirkus. Und war selbst ja auch ein hervorragender Tennisspieler.

Simone Vagnozzi wiederum hat sich dereinst auch als Profi versucht, sein Glück aber schnell in der Trainerbox gefunden. An der Seite von Darren Cahill. Und damit als einer von zwei Trainern von Jannik Sinner. Und nach den Erfolgen des Südtirolers während der Saison 2023 ist es nun wahrlich kein Wunder, dass Cahill und Vagnozzi von der ATP als "Coaches des Jahres 2023" ausgezeichnet wurden.

Sinner meistverbesserter Spieler 2023

Sinner, immer noch erst 22 Jahre alt, hat die Spielzeit an Position vier der ATP-Charts abgeschlossen, 2023 insgesamt vier Titel (Montpellier, Toronto, Peking, Wien) auf der ATP-Tour geholt, darüber hinaus mit Italien den Davis Cup gewonnen. Bei den ATP Finals schaffte es Sinner ins Endspiel. wo er allerdings Novak Djokovic unterlag. Insgesamt hält Jannik Sinner bei aktuell zehn Championaten. Wenn die Entwicklung unter Cahill und Vagnozzi so weitergeht, dann ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch eine der vier begehrtesten Trophäen im Tennissport in den Besitz von Sinner gelangt.

Wer dafür noch eine Bestätigung gebraucht hat, könnte diese durch die am Donnerstag annoncierte Auszeichnung für Sinner selbst bekommen haben. Denn der wurde zum meistverbesserten Spieler der Saison 2023 gewählt. Ach, ja: Zuvor hatten die Fans den sympathischen Italiener ja auch schon auf den Thron des beliebtesten Spielers gehoben.