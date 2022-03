Teenager in Miami: Fruhvirtova liefert Talentprobe ab, Montgomery scheitert knapp

Zwei Teenager sorgten am Mittwoch beim WTA-Tour-1000-Turnier mit starken Leistungen für Aufsehen. Während Linda Fruhvirtova aber souverän in Runde zwei einzog, schied Robin Montgomery knapp aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 08:32 Uhr

Linda Fruhvirtova fordert in Miami nun Elise Mertens

Die Ära von Ashleigh Barty ist abrupt zu einem Ende gekommen, die nächste Generation an jungen Spitzenspielerinnen steht aber schon in den Startlöchern. Da wäre zunächst einmal die erst 16-jährige Tschechin Linda Fruhvirtova. Eben die hat aus ihrer Wildcard in Miami das Beste gemacht - und mit einem souveränen 6:0 und 6:4 die zweite Runde erreicht. Dort spielt Fruhvirtova gegen Elise Mertens.

Fruhvirtova hat bislang zumeist an ITF-Turnieren teilgenommen, vor knapp zwei Wochen war sie in der Qualifikation für das WTA-Tour-1000-Event in Indian Wells an Marie Bouzkova gescheitert.

Nicht ganz so gut verlief der frühe Mittwochnachmittag in Miami für Robin Montgomery. Die 17-jährige US-Amerikanerin, wie Fruhvirtova mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen, konnte gegen Anna Kalinskaya den Sack einfach nicht zumachen, verloren mit 6:4, 4:6 und 6:7. Mit Ashlyn Krueger ist eine weitere Teenagerin später am Mittwoch an Qiang Wang gescheitert - wenn auch erst nach hartem Kampf mit 6:4, 5:7 und 2:6.

Mehr erwarten darf man sich mittlerweile von Clara Tauson, auch erst 19 Jahre alt. Die Dänin musste gegen Zhang Shuai allerdings beim Stand von 4:6, 6:4 und 1:2 aufgeben. Tauson ist im Vergleich zu Fruhvirtova und Montgomery beinahe schon eine Veteranin. So hat sie 2021 bereits zwei Turniere gewonnen: in Lyon und in Luxemburg.In den aktuellen WTA-Charts wird sie auf Platz 40 geführt.

Hier das Einzel-Tableau in Miami