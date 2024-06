Teenagerin Nikola Bartunkova wegen Dopings vorläufig gesperrt

Wie die ITIA auf ihrer Website berichtet, lieferte die 18-jährige Tschechin Nikola Bartunkova bei zwei Turnieren auf der ITF-Tour positive Dopingproben ab und wurde deshalb vorläufig gesperrt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 15:19 Uhr

© Getty Images Aufgrund zweier positiver Doping-Tests wurde Nikola Bartunkova vorläufig suspendiert.

In Tschechien gilt Nikola Bartunkova als große Nachwuchshoffnung. Bei den Juniorinnen erreichte die 18-jährige in der letzten Saison das Finale in Wimbledon und im Jahr davor das Semifinale in Roland Garros, was sich in ihrem Career-High mit Rang 8 in der Jugend-Weltrangliste widerspiegelte. Auch der Übergang auf die Damen-Tour verlief recht reibungslos. So konnte sich die Teenagerin in der letztjährigen Spielzeit drei Titel der Kategorie W25 auf der ITF World Tennis Tour sichern und damit bis auf Platz 226 in der WTA-Weltrangliste klettern.

Doch nun erhielt Bartunkova einen herben Rückschlag auf dem Weg in die Weltspitze der Damen. Im März wurde sie sowohl beim W75-Turnier im slowakischen Trnava, als auch beim W50-Event im slowenischen Maribor positiv auf die Subastanz Trimetazidin getestet, was sich jeweils in der A- und B-Probe bestätigte. Dieses Arzneimittel wird zur Behandlung von Durchblutungsstörungen im Herzen verwendet und soll die Leistungs- und Ausdauerfähigkeit des Organs steigern. Die bislang bekannteste Sportlerin, die des Missbrauchs dieses Medikaments überführt wurde, war die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa, deren Mannschaft-Titel bei der Europameisterschaft und Olympia aus dem Jahr 2022 nachträglich aberkannt wurden.

Nach ihrem Erstrunden-Aus beim W75-Turnier im schweizerischen Chiasso wurde Bartunkova ab dem 16. April vorläufig vom Spielbetrieb auf der WTA-Tour und der ITF World Tennis Tour ausgeschlossen. Vor einer weiteren Fortsetzung ihrer Spielerinnenkarriere wird sich die aktuelle Nr. 282 im WTA-Ranking der International Tennis Integrity Agency mit Sitz bei der ITF in London einer Verhandlung ihres Falls stellen müssen.