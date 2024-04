Tennis-Höhepunkte in São Paulo und Stuttgart

Spannendes Wochenende für alle Tennisfans: Das Porsche Team Deutschland spielt am 12. und 13. April im Billie Jean King Cup in Brasilien. Und in der Stuttgarter Porsche-Arena beginnt am 13. April der 47. Porsche Tennis Grand Prix.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 10:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Porsche Angelique Kerber darf sich diese Woche auf absolute Tennis-Highlights einstellen.

Die Geraldo José de Almeida Arena in São Paulo bietet Platz für 10.000 Zuschauer. Für das Porsche Team Deutschland wird die Partie gegen Brasilien nicht zuletzt wegen dieser Kulisse zu einer hohen Hürde auf dem Weg in die Finalrunde im Billie Jean King Cup. Das weiß auch Angelique Kerber. „In Brasilien spielen zu müssen, ist sicherlich kein Glückslos für uns. Doch wir müssen das positiv sehen und versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagt die Porsche-Markenbotschafterin. Nach ihrer Babypause ist sie seit Januar zurück auf der Tennis-Tour und freut sich sehr darauf, wieder für Deutschland zu spielen: „Für mich ist das eine große Ehre.“

Neben Angelique Kerber hat Bundestrainer Rainer Schüttler mit Tatjana Maria eine weitere Tennis-Mama für das Porsche Team Deutschland nominiert, dazu Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Eva Lys. Schon vor einem Jahr war Brasilien mit seiner Nummer 1 Beatriz Hadad Maia der Gegner auf dem Weg in die Finalrunde – damals gewann Deutschland am Qualifikations-Wochenende des Porsche Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena mit 3:1.

Wie auch in den letzten Jahren haben wir wieder eine tolle Mannschaft, in der wir uns gegenseitig helfen und die gemeinsame Zeit genießen“, sagt Rainer Schüttler. „Die Stimmung im Team ist super. Deshalb bin ich für das Wochenende sehr positiv gestimmt.“

Im ersten Einzel am Freitag, 12. April trifft Laura Siegemund um 18.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) auf Beatriz Haddad Maia. Danach stehen sich Tatjana Maria und Laura Pigossi gegenüber. Am Samstag, 13. April um 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) spielt erst Tatjana Maria gegen Beatriz Haddad Maia, danach Laura Siegemund gegen Laura Pigossi. Im abschließenden Doppel stehen sich Anna-Lena Friedsam/Angelique Kerber und Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani gegenüber. Alle Matches werden live auf Tennis Channel übertragen.

© Porsche Das Porsche Team Deutschland

Für Angelique Kerber, Tatjana Maria und Laura Siegemund geht es danach auf schnellstem Weg zurück nach Stuttgart. Dank einer Wildcard stehen sie im Hauptfeld des Porsche Tennis Grand Prix.

Tennis-Woche der Superlative in der Porsche-Arena

Der Porsche Tennis Grand Prix, der am Samstag, 13. April mit der Qualifikation beginnt, weist eines der besten Teilnehmerinnenfelder seiner Geschichte auf: Neun Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste, die vier aktuellen Grand-Slam-Gewinnerinnen und dazu insgesamt neun Majors-Siegerinnen schlagen beim Stuttgarter Traditionsturnier in der Porsche-Arena auf. Die Zuschauer erwartet eine Tennis-Woche der Superlative.

„Es ist ein großes Kompliment für unser Turnier, dass die besten Spielerinnen der Welt zu uns kommen“, sagt Turnierdirektor Markus Günthardt. Anke Huber, die Sportliche Leiterin, ergänzt: „Neun aus den Top 10 und 14 aus den Top 20 - viel besser geht’s nicht.“

US-Star Jessica Pegula gibt ihr Stuttgart-Debüt

Besonders gespannt können Tennisfans auf Jessica Pegula sein. Die aktuelle Nummer 5 der Welt gibt ihr Debüt in der Porsche-Arena. Neben ihrer Doppelpartnerin und US-Open-Gewinnerin Coco Gauff (Nr. 3) ist sie der zweite Topstar aus den USA, der extra für den Porsche Tennis Grand Prix schon so früh in der Saison nach Europa kommt. Das Stuttgarter Weltklasseevent markiert den Start der Sandplatzsaison und ist für die Spielerinnen die ideale Vorbereitung auf die French Open in Paris, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres.

An der Spitze der Setzliste steht erneut Porsche Friend Iga Swiatek, die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste aus Polen. Sie hat den Porsche Tennis Grand Prix 2022 und 2023 gewonnen – jeweils im Finale gegen Aryna Sabalenka (Nr. 2). Die aktuelle Australian-Open-Siegerin und dreimalige Stuttgart-Finalistin unternimmt den vierten Anlauf um, wie sie im Vorjahr sagte, „endlich diesen Porsche zu gewinnen.“ Der begehrte Hauptpreis für die Siegerin ist der Porsche Taycan 4S Sport Turismo.

Attraktives Rahmenprogramm mit vielen Höhepunkten

Neben Weltklassetennis erwartet die Besucher des Porsche Tennis Grand Prix ein attraktives Rahmenprogramm. Dazu gehören verschiedene Themen-Tage, der Auftritt des weltberühmten Stuttgarter Balletts vor dem Finale sowie eine Ausstellung des von Porsche unterstützen Kunstprojekts „Court Supremes“ der Fotografin Radka Leitmeritz.

Der erste Höhepunkt ist ein neuartiges Show-Turnier am Montag, 15. April um 17 Uhr mit Stars aus verschiedenen Sportarten. Tennis ist durch Porsche-Markenbotschafterin und Grand-Slam-Siegerin Emma Raducanu und die ehemalige deutsche Weltklassespielerin Andrea Petkovic vertreten, dazu kommen Nachwuchsspielerinnen aus dem Porsche Talent Team. Ihre Doppelpartner sind Profis vom VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers (Fußball), den MHP Riesen Ludwigsburg (Basketball) sowie den Bietigheim Steelers (Eishockey) – allesamt Partnervereine der Porsche-Initiative „Turbo für Talente“.

Porsche spendet 200 Euro für jedes Ass

Im Rahmen der Aktion „Asse für Charity“ spendet Porsche für jeden direkt verwandelten Aufschlag 200 Euro an seine Charity-Partner Stiftung Agapedia und Johanniter-Unfall-Hilfe. Mit dem Spendenbetrag werden Bildungsprogramme für geflüchtete Menschen finanziert, vor allem für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine.

Der Porsche Tennis Grand Prix 2024 beginnt am Samstag, 13. April um 11 Uhr mit der Qualifikation auf den Courts 1 und 2.