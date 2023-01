"Tennis Plays for Peace": Starauflauf bei Benefiz-Event für die Ukraine

Kurz vor Beginn der Australian Open wird in der Rod Laver Arena ein Benefiz-Event zugunsten der Ukraine über die Bühne gehen. Unter anderem haben Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Alexander Zverev und Cori Gauff ihr Kommen zugesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 09:43 Uhr

© Getty Images Die Rod Laver Arena wird der Austragungsort der Benefizveranstaltung sein

Noch bevor bei den Australian Open (16. bis 29. Januar) erstmals in diesem Jahr um Siege gekämpft wird, findet in der Rod Laver Arena am 11. Januar eine Benefiz-Veranstaltung namens "Tennis Plays for Peace" zugunsten der Ukraine statt. Bislang haben Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Coco Gauff, Maria Sakkari, Alexander Zverev, Frances Tiafoe und Alex de Minaur ihr Kommen zugesagt.

Die Einnahmen des Benefiz-Events kommen den Organisationen Unicef Australia und Global Giving zugute, die sich in der Ukraine um Betroffene des russischen Angriffskrieges kümmern. "Wir freuen uns auf einen spektakulären Tennis- und Unterhaltungsabend und eine wunderbare Gelegenheit, zusammenzukommen und dringend benötigte Spenden zu sammeln", erklärte Australian-Open-Turnierdirekor Craig Tiley.

Tiley: Tennisgemeinschaft kann "aufrichtige Unterstützung" zeigen

"Tennis ist ein wahrhaft globaler Sport mit einer internationalen Spielergemeinschaft, die seit jeher bereit ist, zu helfen. Durch 'Tennis Plays for Peace' kann die Tennisgemeinschaft praktische Hilfe durch Spendenaktionen leisten und den Opfern des Krieges unsere aufrichtige Unterstützung zeigen", so Tiley weiter.

Da in der kommenden Woche sowohl in Adelaide (Frauen & Herren) als auch in Hobart (Frauen) noch Turniere stattfinden werden, steht das Teilnehmerfeld der Benefiz-Veranstaltung noch nicht endgültig fest. Zu weiteren Zusagen wird es demnach erst kurz vor Beginn der Veranstaltung kommen.