Tennis-Rentner Nadal: Vom Center Court auf den Golfplatz

Was macht Rafael Nadal nach seinem Karriereende? Auf lange Sicht hat womöglich selbst er noch keine Antwort auf diese Frage. Kurzfristig steht aber fest: Von Malaga aus ging es erst einmal auf den Golfplatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2024, 19:53 Uhr

Tennis-Rentner Rafael Nadal fand nach seinem Rücktritt bei den Davis Cup Finals schnell eine neue sportliche Herausforderung. Anstatt sich eine längere Pause zu gönnen, wechselte der 38-Jährige direkt vom Tennisplatz auf den Golfplatz. Bereits am Wochenende nach seinem letzten Match nahm er an einem Turnier auf seiner Heimatinsel Mallorca teil.

Achter Platz bei seinem Golf-Auftritt auf Mallorca

Rafael Nadal beendete seine Karriere am letzten Dienstag bei den Davis Cup Finals. Der 38-Jährige spielte sein letztes Einzelmatch gegen Botic van de Zandschulp und verlor mit 6:4, 6:4. Rafa kehrte nach Mallorca zurück, und fand direkt Gefallen daran, sich wieder einem Weetbewerb zu stellen.

Am Wochenende betrat der Spanier den Golfplatz und nahm an einem Turnier des Hexagonal Q-Romia Circuits auf Mallorca teil. Als leidenschaftlicher Golfer zeigte Nadal seine Fähigkeiten in der Handicap-Kategorie und belegte mit einer Scorecard von 76 Schlägen den achten Platz. Damit demonstrierte er sowohl seine Präzision als auch seinen wettbewerbsorientierten Geist.