tennisnet-Podcast: „Best-of-Five kommt Dominic Thiem entgegen“

In der aktuellen Ausgabe von „Quiet, please - der tennisnet-Podcast“ blicken Alex Antonitsch (ServusTV) und Lars Uebel, der sportliche Leiter der TennisBase in Oberhaching, auf die Australian Open 2023 voraus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2023, 18:36 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wer kann Novak Djokovic schlagen? Welche Chancen haben Dominic Thiem und Alexander Zverev bei den Australian Open 2023? Und: Wie geht es mit dem Davis Cup nach dem Ende der Kooperation zwischen der ITF und der Kosmos-Gruppe weiter? Alex Antonitsch (ServusTV) und Ex-ATP-Coach Lars Uebel versuchen sich an den Antworten …

Einfach auf PLAY klicken und reinhören.