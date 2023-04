ATP Masters Monte-Carlo live: Dominic Thiem vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Holger Rune. Das Match gibt es ab circa 17:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 09:15 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Holger Rune treffen in der zweiten Runde von Monte Carlo zum ersten Mal aufeinander

Die Auftaktpartie im Fürstentum Monaco hat Dominic Thiem hoffentlich eine weitere Portion Selbstvertrauen beschert: Österreichs Nummer eins fertigte den französischen Routinier Richard Gasquet in zwei Sätzen ab und zeigte dabei die möglicherweise bislang beste Vorstellung in dieser Saison. Die Aufgabe in Runde zwei wird allerdings um einige Stufen schwerer, wartet dort doch der Weltranglisten-Neunte Holger Rune aus Dänemark.

Immerhin hat der Lichtenwörther in dieser Saison bereits einige Einzelauftritte auf der roten Asche absolviert - für den Nordländer ist es in dieser Saison die erste Partie auf diesem Belag. Vergleichswerte gibt es zwischen den beiden Protagonisten bisher keine.

Thiem vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Holger Rune gibt es ab ca. 17:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

