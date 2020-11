Terroranschlag in Wien: Thiem-Trainer Nicolas Massu war "ganz in der Nähe des Angriffs"

Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu war beim Terroranschlag in der Wiener Innenstadt gemäß eigenen Angaben acht Stunden lang in einem Restaurant eingesperrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 17:29 Uhr

© GEPA Pictures Nicolas Massu war während des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt

Bei dem Terroranschlag in Wien am Montagabend wurden vier Opfer und der Attentäter getötet. Während die Sportwelt mit Entsetzen auf den Angriff reagierte, saß Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu offenbar unmittelbar im Einsatzgebiet fest.

"Ich bin im Zentrum von Wien ganz in der Nähe des Angriffs. Sie lassen uns in einem Restaurant warten, bis wir wissen, wann wir weg können", schrieb der Chilene während des Anschlages auf Twitter. Später gab Massu an, die Räumlichkeiten unversehrt verlassen zu haben.

"Hallo allerseits. Ich bin bereits sicher und wohlauf im Hotel und nach einer großen Angst wurden wir vorsichtshalber 8 Stunden lang im Restaurant eingesperrt. Nochmals vielen Dank für eure Nachrichten", so Massu.

Aus sportlicher Sicht wird es für den 41-Jährigen bei den ATP Finals in London weitergehen. Sein Schützling Dominic Thiem hatte den Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy aufgrund einer Blase am rechten Fußballen abgesagt.