Thiem´s 7 live: Dominic Thiem vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in seinem letzten Vorrundenspiel von Thiem´s 7 in Kitzbühel auf Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2020, 23:20 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff muss gegen Dominic Thiem gewinnen

Thiem steht nach seinem Zwei-Satz-Erfolg gegen Andrey Rublev bereits fix im Halbfinale, während Struff nach zwei Partien bei einem Sieg und einem Satzverhältnis von 3:2 hält. Um in die Vorschlussrunde einzuziehen, muss sich Struff am Ergebnis des Matches Rublev gegen Casper Ruud orientieren. Gewinnt der Russe die Partie, dann muss auch Struff als Sieger vom Platz gehen.

Thiem vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

