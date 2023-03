Thomas Johansson und Sorana Cirstea: Das neue Erfolgsduo auf der WTA-Tour

Mit Ex-Top-Ten-Mann Thomas Johansson hat Sorana Cirstea offenbar einen Coach gefunden, der sie zu neuen Höhenflügen auf der WTA-Tour inspiriert. Und der sie auch ins Halbfinale von Miami gebracht hat.

Thomas Johannsson war in seiner aktiven Zeit ein sehr erfolgreicher Spieler auf der ATP-Tour, hat es in der Einzel-Weltrangliste bis auf Position sieben geschafft. Neun Titel hat der Schwede geholt, den größten davon natürlich 2002 bei den Australian Open. Aber auch als Coach hat sich Johansson längst etabliert, so begleitete der mittlerweile 48-Jährige lange die Erfolgsgeschichte von David Goffin.

Nun hat es also zwischen Thomas Johansson und Sorana Cirstea professionell gefunkt. Und wie! Mit ihrem Erfolg gegen Aryna Sabalenka zog Cirstea in die Vorschlussrunde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami ein. Alleine im März war dies bereits der dritte Erfolg über eine Top-Fünf-Spielerin. Bis Anfang 2023 hatte die Rumänin insgesamt nur fünf Siege gegen Konkurrentinnen aus dieser Preiskategorie eingefahren.

Cirstea möchte „komplette Spielerin“ werden

Kein Wunder also, dass Cirstea nach dem Coup gegen Sabalenka meinte, sie spiele gerade das beste Tennis ihrer Karriere. Dass sie die spielerischen Anlagen habe, sei ihr immer klar gewesen, aber: „Ich habe sicherlich meinen inneren Frieden gefunden, und die guten Ergebnisse haben mir Selbstvertrauen gegeben. Ich bin nun einerseits ruhiger auf dem Platz. Gleichzeitig kämpfe ich aber so hart wie möglich.“

Was auch das Verdienst von Thomas Johansson ist. „Ich glaube, dass er das Spiel großartig lesen kann“, so Cirstea weiter. „Er versucht, meinen Tennis-IQ zu verbessern. Das heißt, dass ich meine Position und die meiner Gegnerin besser einschätze und versuche, eine bessere Schlagauswahl zu treffen. Ein bisschen aggressiver zu spielen, mit dem Slice anzugreifen - oder auch mit einem höheren Ball.“ Das Ziel sei, eine komplette Spielerin zu werden.

Auf ihre nächste Gegnerin in Miami muss Sorana Cirstea übrigens noch warten: Denn wegen des Regens wurde das letzte Viertelfinale zwischen Petra Kvitova und Ekaterina Alexandrova auf den heutigen Donnerstag verschoben.

