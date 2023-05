Todd Woodbridge: „Holger Rune hat die Rolle von Nick Kyrgios übernommen“

Todd Woodbridge, ehemals kongenialer Doppel-Partner von Mark Woodforde. hat sich als Fan von Holger Rune geoutet. Aber auch eine Warnung ausgesprochen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 16:39 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht sich noch zu oft selbst im Weg

Todd Woodbridge hat den Übergang vom Leben einer aktiven Doppel-Legende zu einem fast allgegenwärtigen Tennis-Experten und -Moderator schon vor ein paar Jahren nahtlos geschafft. Der mittlerweile 52-Jährige aus Sydney ist etwa beim Laver Cup im Einsatz, bei den Australian Open sowieso. Der Website des ersten Majors des Jahres hat Todd Woodbridge nun ein Interview gegeben. Und einen interessanten Vergleich gezogen.

„Im Grunde hat Holger Rune in seiner Generation die Rolle von Nick Kyrgios übernommen“ erklärte Woodbridge also. „Er hat aber diesen Ehrgeiz und diese Einstellung, um jedenPreis gewinnen zu wollen. So wie sie früher Lleyton Hewitt hatte.“

Rune verärgert manche Kollegen und Teile des Publikums

Tatsächlich hat es sich Holger Rune in seiner bislang noch kurzen Karriere schon mit ein paar Konkurrenten (frag nach bei Stan Wawrinka) verscherzt, aber wie zuletzt in Madrid auch mit Teilen des Publikums.

„Er sucht nach Ablenkungen in seinen Matches, indem er sich mit seinem Gegner anlegt. Und aktuell ist das oft nicht zu Runes Vorteil. Er muss lernen, sich da mehr zurückzuhalten, weil ich glaube, dass er es sich selbst damit schwerer macht“, so Woodbridge weiter.

Und der Australier hatte auch gleich ein Beispiel parat. Nämlich das Viertelfinale in Roland Garros 2023. „Da ist Rune Casper Ruud auf die Nerven gegangen. Und Ruud hat deshalb fehlerlos gespielt. Das war so ein Match, das er wegen seines Benehmens verloren hat, und wegen seiner Unreife, wie er mit dieser großen Gelegenheit umgeht.“