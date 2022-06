Toni Nadal - „Félix Auger-Aliassime kann Nummer eins werden“

Toni Nadal hat im Rahmen einer Pressekonferenz beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart auch Auskunft über die Entwicklung seines Schützlings Félix Auger-Aliassime gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2022, 21:05 Uhr

© Getty Images Toni Nadal ist mit der Entwicklung von "FAA" sehr zufrieden

Natürlich: In erster Linie musste Toni Nadal bei seiner Pressekonferenz am Samstag im Rahmen der Boss Open 2022 Auskunft über die Befindlichkeiten seines Neffen Rafael geben. Dass eben dieser in Wimbledon zu spielen plane, kam in dieser Deutlichkeit dann doch überraschend. Wenn aber die neue Therapie gut anschlage, dann würde Rafael (Onkel Toni kommt offensichtlich nicht auf den Gedanken, in der Öffentlichkeit auf die Kurzform „Rafa“ zurückzugreifen), an der Church Road in diesem Jahr aufschlagen. Nach einer kurzen Trainingsphase, die Nadal ab Montag in Santa Ponsa im Mallorca Country Club einzulegen gedenkt.

Die sportliche Betreuung von Rafael Nadal liegt allerdings schon länger nicht mehr in den Händen von Toni, Carlos Moya leitet bekanntlich die Trainingseinheiten. Onkel Toni kümmert sich derweil um die Rafa (ha!) Nadal Academy auf Mallorca. Und auch um den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Was vor wenigen Tagen in Roland Garros die eigenartige Konstellation mit sich brachte, dass Toni Nadal im Lager eines Gegners seines Neffen hätte coachen müssen. Der Onkel zog sich elegant aus der Affäre, verfolgte das Fünf-Satz-Match von einem neutralen Sitzplatz aus.

Nachfrage also aus der Presserunde: „Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung von Félix, Herr Nadal?“ Die kurze Antwort: sehr. Die etwas ausführlichere: Für Félix Auger-Aliassime gibt es in der Tenniswelt keine Grenzen nach oben. „Ich glaube, dass er die Nummer eins werden kann“, so Toni Nadal. Unter die besten zehn Spieler der Welt hat es „FAA“ ja schon geschafft.

Auger-Aliassime bricht in Rotterdam den Bann

Und endlich auch erstmals als Turniersieger anschreiben können: in Rotterdam besiegte Auger-Aliassime im Endspiel Stefanos Tsitsipas, nachdem er zuvor neun Mal in Finalmatches gescheitert war. In der laufenden Woche wird es mit dem zweiten Titel nichts - parallel zur Pressekonferenz von Coach Nadal verliert Auger-Aliassime in ´s-Hertogenbosch im Halbfinale gegen den niederländischen Überraschungsmann Tim van Rijthoven.

Wichtiger sind natürlich die großen Turniere. Und da hat Auger-Aliassime schon ein paar Highlights gesetzt. In Wimbledon erreichte der 21-Jährige im vergangenen Jahr nach einem Sieg gegen Alexander Zverev das Viertelfinale, bei den US Open ging es sogar bis in die Vorschlussrunde. In New York wie auch Anfang dieses Jahres im Viertelfinale bei den Australian Open war für Auger-Aliassime dann gegen Daniil Medvedev Schluss.

Als er in der Akademie in Manacor das Training aufnahm, habe Félix Auger-Aliassime noch zu viele Fehler gemacht, so Toni Nadal weiter. Der Sprung von damals Rang 22 auf nunmehr neun in der ATP-Weltrangliste muss aber wie erwähnt nicht das Ende der Fahnenstange sein.