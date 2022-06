Toni Nadal: "Rafael spielt in Wimbledon"

Rafael Nadal wird in Wimbledon antreten - das gab sein Onkel Toni Nadal am Rande des ATP-Turniers von Stuttgart bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.06.2022, 14:47 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

"Ja, Rafael spielt in Wimbledon", erklärte Toni Nadal am Samstagnachmittag in Stuttgart. Er habe bereits ab Montag geplant, am Rande der Mallorca Open zu trainieren.

Nadal hatte sich nach seinem Triumph bei den French Open eine neuen Therapie für seinen linken Fuß versucht, einer Radiofrequenztherapie, bei der sein schmerzender Nerv außer Gefecht gesetzt werden solle. Sollte das gelingen, würde er seine Karriere fortsetzen, hatte Nadal angekündigt.

So scheint es nun zu kommen. Toni habe mit Rafael gesprochen. "Zunächst sagte er: Es tut alles weh. Aber als wir gestern geredet haben, hat er gesagt, es gehe viel besser. Er will trainieren. Und wenn er eine kleine Möglichkeit hat, wird er in Wimbledon spielen. Er geht am Montag auf den Platz." Er sei sicher, bestätigte Toni nochmals, dass Rafael in Wimbledon spielen werde.

Rafael Nadal und sein Fuß: Keine Spätfolgen zu erwarten

Spätfolgen befürchtet Toni Nadal nicht, was den Fuß seines Neffen angeht. "Später ist das kein Problem, es ist nur aktuell das Problem, zu spielen", sagte er. "Wenn er eine Operation macht, ist alles weg. Aber wenn er sie macht, kann er nicht mehr auf hohem Level spielen. Deswegen will er das nicht tun. Aber eine Operation wäre ansonsten kein Thema."

Er habe mit Rafael täglich gesprochen, er sei mit dem jüngsten Verlauf nach der Therapie am Dienstag sehr zufrieden gewesen.

Nadal hatte dieser Tage erklärt, womöglich noch zwei weitere solcher Behandlungen durchführen lassen zu müssen, je nach Schmerzen.

Rafael Nadal kämpft mit dem Müller-Weiss-Syndrom

Nadal leidet seit am Müller-Weiss-Syndrom, bei dem Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskeletts abstirbt. Ein Karriereende stand deshalb bereits 2006 zur Debatte, man konnte das Problem allerdings mit Einlagen in den Griff bekommen - wiederum zulasten anderer körperlicher Beschwerden an Knie und Co.

Seit 2021 hat Nadal jedoch massive Probleme, er fiel nach den French Open fast die komplette Spielzeit aus und musste einen kleinen Eingriff angehen lassen.

Bei den French Open in diesem Jahr hatte sich Nadal den schmerzenden Nerv betäuben lassen, um zu spielen. Keine Gangart für die Zukunft, hatte er jedoch erklärt, weil das Gefühl im Fuß dann fehle und die Gefahr des Umknickens zu groß sei.

Mit der neuen Therapie soll zwar auch der Nerv ausgeschaltet werden, aber das Gefühl einigermaßen vorhanden bleiben.