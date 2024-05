Tritt Danielle Collins wirklich zurück? Jimmy Connors hat Zweifel

Seitdem Danielle Collins angekündigt hat, nach dieser Saison zurückzutreten, spielt sie eine fantastische Saison. Bewegen die guten Resultate die US-Amerikanerin zum Umdenken? US-Tennis-Legende Jimmy Connors kann sich das durchaus vorstellen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 13:48 Uhr

Danielle Collins eilt in diesem Jahr von Sieg zu Sieg. In der Weltrangliste ist bereits bis auf Platz zwölf geklettert. Da macht sich auch ein Jimmy Connors so seine Gedanken. Schließlich hat Danielle Vollins nach ihrer Zweitrundenniederlage bei den Australian Open gegen Iga Swiatek angekündigt, am Ende dieser Saison den Tennisschläger an den Nagel zu hängen.

Durch ihre guten Ergebnisse wird die US-Amerikanerin permanent gefragt, ob sie wirklich an ihren Rücktritts-Plänen festhält? Bisher hat sie das steht mit einem "Ja" beantwortet. Als Hauptbegründung führt sie dabei stets an, dass die bei ihr diagnostizierte Endometriose behandeln lassen will, da die Krankheit es für sie schweirig, schwanger zu werden, das aber ihr großer Wunsch sei.

War es das wirklich für Danielle Collins?

Nun hat sich US-Tennis-Legende Jimmy Connors zu Wort gemeldet – und der glaubt, dass in dieser Angelegenheit das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: "Vor den French Open hat sie ein gutes Gefühl für ihr Spiel, ihr Selbstvertrauen und die Art und Weise, wie sie sich im Allgemeinen fühlt. Nicht nur ihr Spiel, sondern auch ihre mentalen und physischen Fähigkeiten, mit den besten Spielerinnen mitzuhalten und sich mit ihnen zu messen. Und ich bin froh, das zu sehen, denn sie kämpft mental mit der Frage, was sie tun will. Wird sie sich zur Ruhe setzen? Will sie sich nicht zurückziehen? Bei ihren Erfolgen in den letzten Wochen muss sie das doch noch einmal überdenken", so Connors in seinem "Advantage Connors" Podcast.

Connor lobt Collins aber gleichzeitig auch dafür, dass sie bisher standhaft geblieben ist, denn man merke ihr an, dass "es im Leben mehr gibt als nur Tennis."