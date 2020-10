Trotz Frankreich-Lockdown: Paris-Bercy soll stattfinden - aber ohne Fans

Obwohl sich Frankreich ab Freitag im landesweiten Lockdown befindet, soll das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy stattfinden. Das aber doch wieder vor leeren Rängen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.10.2020, 12:45 Uhr

Das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy soll trotz Lockdown in Frankreich stattfinden

Das ATP-Masters-1000-Event von Paris Bercy ist vor allem eines: Ein riesiges Hin & Her. Wie gestern berichtet, plante man in den letzten Tagen, doch 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion zu lassen. Pläne, die nun in den Hintergrund gerückt sind, als die französische Regierung bekanntgab, das Land ab Freitag in Form eines Lockdowns wieder herunterzufahren.

Zumindest eine Durchführung des Events, welche folglich kurze Zeit in der Schwebe stand, soll nun aber gesichert sein. Wie der Spieler Lukas Lacko in einem Tweet veröffentlichte, hat sich die ATP an die Spieler gewendet - und ihnen gute Nachrichten ausgerichtet. "Nach der Mitteilung eines zweiten Lockdowns in Frankreich hat der französische Tennisverband der ATP mitgeteilt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt damit plane, das Turnier vor verschlossenen Toren auszurichten", ist in dem Mail zu lesen.

Nichtsdestotrotz sei aber eine weitere genauere Abklärung mit der französischen Regierung nötig, um ein offizielles Okay geben zu können. "Die FFT wird weiterhin mit der Regierung verhandeln, um so schnell wie möglich zu bestätigen, dass hinter verschlossenen Türen gespielt werden kann und wie die genauen Bedingungen aussehen werden", heißt es weiter in der Nachricht.

Gegen Mittag gaben die Veranstalter bekannt, dass das Event tatsächlich stattfinden werde, wie bereits angekündigt, nun aber keine Fans das Turnier vor Ort verfolgen dürfen.

Djokovic sagt ab, Nadal topgesetzt

Das ATP-Masters-1000-Event von Paris soll planmäßig am Samstag mit der Qualifikation starten und in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Das Endspiel ist für den 8. November geplant. Als Nummer eins wird Rafael Nadal ins Turnier gehen, nachdem Titelverteidiger Novak Djokovic mit Blick auf die Erste Bank Open und die Nitto-ATP-Finals seinen Start abgesagt hatte.